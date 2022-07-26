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فنون ومشاهير

ظهرا داخل طائرة خاصة.. عاصي الحلاني وزوجته يُثيران الجدل وصورة رومنسية تجمعهما (فيديو)

Lebanon 24
26-07-2022 | 03:18
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نشر الفنان عاصي الحلاني فيديو عبر حسابه على انستغرام ظهر فيه داخل طائرة خاصة مع زوجته ملكة جمال لبنان السابقة كوليت الحلاني.

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ووجه عاصي من داخل الطائرة رسالة الى الجمهور قبل افتتاحه مهرجان جرش الدولي يوم الخميس المقبل في الأردن، وعلق على فيديو ثان نشره على صفحته قائلا: "اللقاء مع الحبايب اهل الأردن الغوالي. وما في احلى من الفرح مع النشامى انتظرونا الخميس القادم يوم الافتتاح" .

A post shared by Assi El Hallani (@assielhallaniofficial)


 
 

من جهتها، نشرت كوليت صورة رومنسة على حسابها على انستغرام جمعتها بعاصي وذلك خلال تمضيتهما عطلة مؤخرا في تركيا.

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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