ظهرا داخل طائرة خاصة.. عاصي الحلاني وزوجته يُثيران الجدل وصورة رومنسية تجمعهما (فيديو)

نشر الفنان عاصي الحلاني فيديو عبر حسابه على انستغرام ظهر فيه داخل طائرة خاصة مع زوجته ملكة جمال لبنان السابقة كوليت الحلاني.
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A post shared by Assi El Hallani (@assielhallaniofficial)
ووجه عاصي من داخل الطائرة رسالة الى الجمهور قبل افتتاحه مهرجان جرش الدولي يوم الخميس المقبل في الأردن، وعلق على فيديو ثان نشره على صفحته قائلا: "اللقاء مع الحبايب اهل الأردن الغوالي. وما في احلى من الفرح مع النشامى انتظرونا الخميس القادم يوم الافتتاح" .
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من جهتها، نشرت كوليت صورة رومنسة على حسابها على انستغرام جمعتها بعاصي وذلك خلال تمضيتهما عطلة مؤخرا في تركيا.
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A post shared by Colette Hallani (@colettehallani)
A post shared by Colette Hallani (@colettehallani)