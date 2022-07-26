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فنون ومشاهير

بعد جدل كبير.. نقابة الموسيقيين تقبل رسمياً استقالة هاني شاكر

Lebanon 24
26-07-2022 | 16:00
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قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته الثانية في منصب نقيب المهن الموسيقية، أعلن مجلس النقابة قبول استقالة الفنان الكبير هاني شاكر من منصب النقيب وفتح باب الترشح.

وأكد الدكتور عاطف إمام عضو نقابة الموسيقيين عن فتح باب الترشح لمنصب النقيب بعد إعلان هاني شاكر استقالته منه منذ فترة، مشيراً إلى أن هاني شاكر استقال من منصبه ولا يزال يتبقى نحو عام وأكثر على المدة التي يُفترض به أن يقضيها كعضو في النقابة الى حين إجراء انتخابات أخرى، ولكن نضطر إلى فتح باب الترشح حتى لا تتأثر النقابة أو تتخبّط في اتخاذ أي قرار يخص الموسيقيين بشكل عام.
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وأكد إمام أن استقالة هاني شاكر من نقابة الموسيقيين أصبحت رسمية، وذلك بناء على طلبه في نص الاستقالة التي قدّمها في نهاية حزيران الماضي.

وأضاف أن القانون صريح في هذه الحالة، وأن المادة 37 من القانون الرقم 35 لسنة 1978 الخاص بنقابات الموسيقيين والسينمائيين والممثلين تنص على: "إذا خلا منصب النقيب وباقٍ على نهاية مدته أكثر من سنة، يتم فتح باب الترشيح لهذا المنصب لاستكمال المدة، وإذا كان أقل من عام يتم إسناد المهمة إلى وكيل النقابة لحين إجراء انتخابات".

ومن ناحية أخرى، أكد أيضاً المخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية استعداده لفتح باب الترشح لمنصب نقيب المهن الموسيقية خلفاً للنقيب هاني شاكر.
المصدر: لها
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