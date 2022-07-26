شيرين ليست الأولى.. نجوم فضحوا بعضهم بعد الطلاق

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قبل أيام، اجتاحت أزمة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والبرامج التلفزيونية، وذلك بعد تصريحاتها النارية، وتفجير مفاجآت صادمة حول علاقتها بطليقها الفنان حسام حبيب.اليكم أبرز الخلافات بين المشاهير والتي وصلت إلى الجمهور.1. زينة وأحمد عزتعد قضية الفنانة المصرية زينة، والنجم المصري أحمد عز، من أشهر المشاكل الشخصية التي وصلت إلى منازل الجمهور العربي في كل مكان، حيث بدأ الصراع في عام 2014 ولايزال قائماً حتى اليوم، بين القضايا والمحاكم والتصريحات النارية التي تظهر بين الحين والآخر من الطرفين.فقد رفعت زينة دعوى قضائية في 11 اذار 2014، تطالب فيها بإثبات نسب التوأم "عزالدين، وزين الدين" إلى عز، وجاء فيها أنهما تزوجا في 15 تموز 2013، وأنها وضعت طفليها في 10 شباط 2014، لكنه رفض الاعتراف بهما، وحكمت المحكمة لصالحها.2. أصالة وطارق العريانلمدة 10 سنوات زواجاً، استمر الزوجان أصالة نصري، وطليقها طارق العريان في مغازلة بعضهما باللقاءات التلفزيونية والصور المنشورة على حساباتهما عبر على "إنستغرام"، لكن عندما انفصلت الفنانة السورية، كشفت أنها تعرضت للخيانة أكثر من مرة من قبل المخرج، وذلك في منشور عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث قالت: "لا أعرف عدد المرات التي تعرضت للخيانة فيها، في أول مرة لم أكن أعرف ماذا سأفعل في هذا الموقف وتغاضيت عنه، لأنني لم أكن أعرف ماذا أفعل".بدوره، العريان وصف زوجته السابقة بأنها تتعاطى المخدرات دائماً، عرّضه لهجوم قاسٍ من جمهور ومحبي النجمة السورية.3. ليلى إسكندر ويعقوب الفرحانشنت المغنية اللبنانية ليلى إسكندر هجوماً كبيراً على طليقها الفنان السعودي يعقوب الفرحان، بسبب تصريحاته حول شائعة الطلاق، قائلاً: "لا أهتم لهذه الشائعات، وأعيش حياتي مطنش والأمور تمام"، ما استفز النجمة، فخرجت في تصريحات نارية أمام الجمهور، تؤكد أنها سبب نجاحه وشهرته في العالم العربي.4. مصطفى فهمي وفاتن موسىمن أكثر المشاكل العائلية التي أذيعت على الملأ، قضية الفنان المصري مصطفى فهمي، وزوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، حيث فتحت النار عليه بعد تطليقها غيابياً، ومحاولة تهربه من منحها حقوقها، ما أدى إلى وصفها له بـ"البخيل"، ورفعها دعوى قضائية ضده للحصول على حقوقها المادية والقانونية.5. رانيا يوسف ومحمد مختارمنذ سنوات، انتقلت العلاقة الزوجية بين النجمة المصرية رانيا يوسف، وزوجها المنتج محمد مختار، إلى المحاكم، بعدما رفعت ضده قضية خلع ونفقة لبناتها، ما أدى إلى استمرار الطرفين في رفع قضايا على بعضهما أمام المحاكم، إحداها كانت تحرير محضر من مختار ضد يوسف اتهمها بتحريض أبنائهما على كراهيته، وآخر من الفنانة ضده بسبب عدم دفعه نفقتها، حتى حصلت الفنانة على حكم قضائي بالنفقة.