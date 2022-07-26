جريمة مروعة بحق نجمة مواقع التواصل الشهيرة.. قتلها زوجها وهي حامل

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر مقتل اليوتيوبر سعودية الأصل دانا العتيبي، طعناً على يد زوجها السابق في مكان إقامتها الدائم في الولايات المتحدة الأميركية.وذكرت شبكة "فوكس نيوز" نقلاً عن شرطة هونولولو أن العتيبي قُتلت طعناً على يد زوجها السابق براينت تيخادا كاستيلو، وهو جندي في مشاة البحرية الأميركية، وكانت حاملاً في شهرها الثالث.وأكدت التحقيقات أن عدداً من السائقين شاهدوا السيدة البالغة من العمر 27 عاماً تتعرض لطعنات عدة، الأربعاء الماضي، من زوجها السابق على الطريق السريع H-3، في هاواي الأميركية.

وقالت دينا ثومس، المسؤولة عن جرائم القتل في قسم التحقيقات الجنائية بشرطة هونولولو، في مؤتمر صحافي، إن الشهود "لاحظوا رجلاً يقف فوق امرأة، ويسدّد لها طعنات عدة". وأضافت: "الضحية والجاني كانا يعانيان في الآونة الأخيرة من مشاكل زوجية، وفي وقت وقوع الحادث، كانا يتشاجران قبل أن يطعنها مرات عدة، وتُصاب بجروح قاتلة".ولفتت ثومس إلى أن الجاني فرّ مسرعاً إلى الغابة بعد أن حاول عدد من الأشخاص التدخل وتقديم المساعدة للعتيبي، ولكن تمكنت الشرطة من الوصول إليه، وفور اقتراب رجال الشرطة منه لاعتقاله، طعن نفسه بالسكين التي قتل فيها العتيبي، وتم نقله إلى المستشفى حيث لا يزال رهن الاعتقال.يُذكر أن دانا العتيبي اشتُهرت بمقاطعها على السوشيال ميديا، وسبق أن ذكرت أن والدها سعودي من مدينة الرياض، ولم تتواصل معه منذ كانت طفلة في العاشرة من عمرها، وهي تعيش مع والدتها الكولومبية في أميركا.