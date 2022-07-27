Advertisement

فنون ومشاهير

ما حقيقة إقتناء كارول سماحة لأسد في منزلها؟ بيان توضيحي يحسم الجدل!

Lebanon 24
27-07-2022 | 03:26
A-
A+
Doc-P-975125-637945146609043897.jpg
Doc-P-975125-637945146609043897.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت الفنانة كارول سماحة توضيحاً حول صحة الأنباء المنشورة عن استضافتها أسداً في منزلها تلقته هدية من مدربة الأسود أنوسة كوتة زوجة الملحن محمد رحيم، وأكدت أن الشبل الصغير كان بصحبة مدربته لخضوعه لرعاية طبية، وقامت بالتقاط مقطع الفيديو معه في لحظات من الفرح.
Advertisement


كارول نفت تماماً حصولها على الشبل كهدية في يوم ميلادها، كما نفت الأنباء المتواترة حول اقتناء الشبل داخل منزلها، وقالت في مقطع فيديو عبر حسابها بموقع إنستغرام إن الأسد الصغير متواجد حالياً في السيرك القومي، وشاهدته بالصدفة أثناء زيارتها لاستديو الملحن محمد رحيم، فقامت بالتقاط الصور ومقطع الفيديو معه، وبعدها اصطحبته مدربته أنوسة كوتة إلى مقر إقامته الدائم في السيرك.

وتدخل الملحن محمد رحيم لتوضيح ملابسات تواجد الأسد أثناء تواجد النجمة كارول سماحة معه، لافتا إلى أن وجود أشبال ووحوش كبيرة في المنزل لديه يعد أمرا عاديا بسبب طبيعة عمل زوجته كواحدة من اشهر مدربات الأسود في العالم، لافتا إلى أن الهجوم عليه واتهامه بتعريض الناس للخطر واقتناء حيوانات مفترسة استند على معلومات مضللة وغير حقيقية.
 
أشار إلى أنه ينتمي لبرج الأسد وكارول سماحة أيضا من مواليد برج الأسد، وبمناسبة الاحتفال بيوم ميلادها قرروا التصوير مع الشبل كدعابة مبهجة وليس أكثر، وأكد أن الشبل تواجد في المنزل لأسباب طبية.

وأكد رحيم أنه يحترم القانون، ولو لجا إليه فريق الإعداد قبل تشويه سمعته لاتضحت الرؤية للجميع، منوها إلى أن كلام الإعلامي نشأت الديهي عنه يعد اساءة شخصية له.
 
(سيدتي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
06:00 | 2022-07-27
06:00 | 2022-07-27
09:20 | 2021-12-04
05:00 | 2022-07-27
05:00 | 2022-07-27
05:00 | 2022-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website