ما حقيقة إقتناء كارول سماحة لأسد في منزلها؟ بيان توضيحي يحسم الجدل!

أصدرت الفنانة كارول سماحة توضيحاً حول صحة الأنباء المنشورة عن استضافتها أسداً في منزلها تلقته هدية من مدربة الأسود أنوسة كوتة زوجة الملحن محمد رحيم، وأكدت أن الشبل الصغير كان بصحبة مدربته لخضوعه لرعاية طبية، وقامت بالتقاط مقطع الفيديو معه في لحظات من الفرح.

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كارول نفت تماماً حصولها على الشبل كهدية في يوم ميلادها، كما نفت الأنباء المتواترة حول اقتناء الشبل داخل منزلها، وقالت في مقطع فيديو عبر حسابها بموقع إنستغرام إن الأسد الصغير متواجد حالياً في السيرك القومي، وشاهدته بالصدفة أثناء زيارتها لاستديو الملحن محمد رحيم، فقامت بالتقاط الصور ومقطع الفيديو معه، وبعدها اصطحبته مدربته أنوسة كوتة إلى مقر إقامته الدائم في السيرك.



وتدخل الملحن محمد رحيم لتوضيح ملابسات تواجد الأسد أثناء تواجد النجمة كارول سماحة معه، لافتا إلى أن وجود أشبال ووحوش كبيرة في المنزل لديه يعد أمرا عاديا بسبب طبيعة عمل زوجته كواحدة من اشهر مدربات الأسود في العالم، لافتا إلى أن الهجوم عليه واتهامه بتعريض الناس للخطر واقتناء حيوانات مفترسة استند على معلومات مضللة وغير حقيقية. كارول نفت تماماً حصولها على الشبل كهدية في يوم ميلادها، كما نفت الأنباء المتواترة حول اقتناء الشبل داخل منزلها، وقالت في مقطع فيديو عبر حسابها بموقع إنستغرام إن الأسد الصغير متواجد حالياً في السيرك القومي، وشاهدته بالصدفة أثناء زيارتها لاستديو الملحن محمد رحيم، فقامت بالتقاط الصور ومقطع الفيديو معه، وبعدها اصطحبته مدربته أنوسة كوتة إلى مقر إقامته الدائم في السيرك.وتدخل الملحن محمد رحيم لتوضيح ملابسات تواجد الأسد أثناء تواجد النجمة كارول سماحة معه، لافتا إلى أن وجود أشبال ووحوش كبيرة في المنزل لديه يعد أمرا عاديا بسبب طبيعة عمل زوجته كواحدة من اشهر مدربات الأسود في العالم، لافتا إلى أن الهجوم عليه واتهامه بتعريض الناس للخطر واقتناء حيوانات مفترسة استند على معلومات مضللة وغير حقيقية.

أشار إلى أنه ينتمي لبرج الأسد وكارول سماحة أيضا من مواليد برج الأسد، وبمناسبة الاحتفال بيوم ميلادها قرروا التصوير مع الشبل كدعابة مبهجة وليس أكثر، وأكد أن الشبل تواجد في المنزل لأسباب طبية.



وأكد رحيم أنه يحترم القانون، ولو لجا إليه فريق الإعداد قبل تشويه سمعته لاتضحت الرؤية للجميع، منوها إلى أن كلام الإعلامي نشأت الديهي عنه يعد اساءة شخصية له.

(سيدتي)