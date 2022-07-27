هذا ما كشفته نانسي عجرم عن صعوبات الفن: "ما حدا بيوصل عَ الهين"

كتبت فاطمة عبد الله في الشرق الأوسط:

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قالت الفنانة نانسي عجرم، أن "المقياس الأهم في الفن، الموهبة المُترافقة مع مثابرة بلا توقف. والمهم أيضاً اختيار الأشخاص المناسبين لدعم الفنان، فيقدمون استشارات ذكية مرتبطة بالفن وبه شخصياً ارتباطاً وثيقاً. أتكلم عن الصورة (Image)، الستايل، الميديا...».وعن اغنية "صحصح"، تكشف لـ«الشرق الأوسط»: «الأغنية من اختياري كلمات ولحناً. كانت حاضرة من قبل، لكننا لم نشعر أنه الوقت المناسب لإصدارها. حين عرض المنتج وسيم صليبي التعاون مع مارشميللو، أجبته أنه بهذه الأغنية سنقدم تركيبة لافتة. هذا ما حدث. مارشميللو نقلها إلى مكان مختلف على مستوى الـ(Beat) الخاص به، واهتم طارق مدكور بتوزيع المقاطع العربية بطريقة مميزة».وتتابع: «لا، لم يكن مشواراً سهلاً. أذكره بتفاصيله، أنا التي بدأته بسن صغيرة. وقفتُ على المسرح حين لم تكن المسارح لعمري. أذكر دروس العود والفوكاليز، ثم عودتي إلى البيت والمواظبة على حفظها لأسبوع قبل أن يحين موعد التسميع في الأسبوع المقبل. حرصي على إتقان عملي لا يتغير».ليت الحياة تخلو من الخيبات والطعنات. أتألمتْ نانسي على درب الوصول؟ هل تعْتَب؟ تؤكد أن الشقاء ضريبة الشهرة، «وما حدا بيوصل عَ الهين». تفضل تحييد أحبتها عن «Ups and downs» الأيام، «لأنهم يستحقون فقط الفرح». تحتفظ بالخيبات لنفسها، مع تأكيد: «في حياة كل فنان ناس يحبونه، وآخرون يحطمون ويحاولون الأذية والحد من النجاح».وتتحدث عن تضاعُف المسؤولية مع كل ابنة أنجبتها: «أخاف على اسمي من أجلهن. وأعدل وقتي ومواعيد عملي للبقاء معهن. أضحي ككل أم، وأجهد للتوفيق بين أوقات العمل وأوقات العائلة. أنا أمٌ تهتم بأدق تفاصيل بناتها. أسهر على راحتهن، أتابع مشاكلهن، أحاكي اهتماماتهن، وأبذل جهدي لحمايتهن من شر الحياة». تحيتها إلى كل أم عاملة: «أقدر تعبكِ لتحقيق الإنجازات مع عائلتكِ وفي كل مكان تكونين فيه».