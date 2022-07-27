29
o
بيروت
34
o
طرابلس
30
o
صور
34
o
جبيل
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
35
o
بعلبك
20
o
بشري
32
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
هذا ما كشفته نانسي عجرم عن صعوبات الفن: "ما حدا بيوصل عَ الهين"
Lebanon 24
27-07-2022
|
23:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت فاطمة عبد الله في الشرق الأوسط:
قالت الفنانة نانسي عجرم، أن "المقياس الأهم في الفن، الموهبة المُترافقة مع مثابرة بلا توقف. والمهم أيضاً اختيار الأشخاص المناسبين لدعم الفنان، فيقدمون استشارات ذكية مرتبطة بالفن وبه شخصياً ارتباطاً وثيقاً. أتكلم عن الصورة (Image)، الستايل، الميديا...».
Advertisement
وعن اغنية "صحصح"، تكشف لـ«الشرق الأوسط»: «الأغنية من اختياري كلمات ولحناً. كانت حاضرة من قبل، لكننا لم نشعر أنه الوقت المناسب لإصدارها. حين عرض المنتج وسيم صليبي التعاون مع مارشميللو، أجبته أنه بهذه الأغنية سنقدم تركيبة لافتة. هذا ما حدث. مارشميللو نقلها إلى مكان مختلف على مستوى الـ(Beat) الخاص به، واهتم طارق مدكور بتوزيع المقاطع العربية بطريقة مميزة».
وتتابع: «لا، لم يكن مشواراً سهلاً. أذكره بتفاصيله، أنا التي بدأته بسن صغيرة. وقفتُ على المسرح حين لم تكن المسارح لعمري. أذكر دروس العود والفوكاليز، ثم عودتي إلى البيت والمواظبة على حفظها لأسبوع قبل أن يحين موعد التسميع في الأسبوع المقبل. حرصي على إتقان عملي لا يتغير».
ليت الحياة تخلو من الخيبات والطعنات. أتألمتْ نانسي على درب الوصول؟ هل تعْتَب؟ تؤكد أن الشقاء ضريبة الشهرة، «وما حدا بيوصل عَ الهين». تفضل تحييد أحبتها عن «Ups and downs» الأيام، «لأنهم يستحقون فقط الفرح». تحتفظ بالخيبات لنفسها، مع تأكيد: «في حياة كل فنان ناس يحبونه، وآخرون يحطمون ويحاولون الأذية والحد من النجاح».
وتتحدث عن تضاعُف المسؤولية مع كل ابنة أنجبتها: «أخاف على اسمي من أجلهن. وأعدل وقتي ومواعيد عملي للبقاء معهن. أضحي ككل أم، وأجهد للتوفيق بين أوقات العمل وأوقات العائلة. أنا أمٌ تهتم بأدق تفاصيل بناتها. أسهر على راحتهن، أتابع مشاكلهن، أحاكي اهتماماتهن، وأبذل جهدي لحمايتهن من شر الحياة». تحيتها إلى كل أم عاملة: «أقدر تعبكِ لتحقيق الإنجازات مع عائلتكِ وفي كل مكان تكونين فيه».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فرنجية لن يفعلها... "فتشوا عن غيرا"
Lebanon 24
فرنجية لن يفعلها... "فتشوا عن غيرا"
06:00 | 2022-07-27
27/07/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سارّ لموظفي الادارة العامة... إليكم ما أعلنه وزير الماليّة
Lebanon 24
خبر سارّ لموظفي الادارة العامة... إليكم ما أعلنه وزير الماليّة
08:28 | 2022-07-27
27/07/2022 08:28:05
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع.. هذه تسعيرته مساء اليوم
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع.. هذه تسعيرته مساء اليوم
14:00 | 2022-07-27
27/07/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المنطقة على صفيحٍ ساخن.. هذا ما تشهده إسرائيل بعد تهديدات نصرالله
Lebanon 24
المنطقة على صفيحٍ ساخن.. هذا ما تشهده إسرائيل بعد تهديدات نصرالله
08:00 | 2022-07-27
27/07/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
علي حيدر دخل القفص الذهبي... تعرفوا إلى زوجته وشاهدوا كيف فاجأ الحضور بانتقاله إلى هذا النادي!
Lebanon 24
علي حيدر دخل القفص الذهبي... تعرفوا إلى زوجته وشاهدوا كيف فاجأ الحضور بانتقاله إلى هذا النادي!
09:46 | 2022-07-27
27/07/2022 09:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
اليك بعض الاقتراحات
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
05:22 | 2022-07-28
وزارة الخارجية الروسية: لا إتفاق حتى الآن حول تبادل سجناء بين روسيا والولايات المتحدة
05:10 | 2022-07-28
الفيول الإيراني "المجاني".. هل هو عرض "جدّي وعملي"؟!
05:10 | 2022-07-28
الفيول الإيراني "المجاني".. هل هو عرض "جدّي وعملي"؟!
05:10 | 2022-07-28
الفيول الإيراني "المجاني".. هل هو عرض "جدّي وعملي"؟!
05:01 | 2022-07-28
ميقاتي: لبنان يتطلع لأشقائه وأصدقائه لكي يقفوا إلى جانبه بمحنته ليستطيع أن يعود للعب دوره المحوري
فيديو
أمطار غزيرة وسيول جارفة في الإمارات.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
أمطار غزيرة وسيول جارفة في الإمارات.. شاهدوا ماذا حصل
01:00 | 2022-07-28
28/07/2022 12:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Q6" الجديدة من "audi" (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Q6" الجديدة من "audi" (فيديو)
11:00 | 2022-07-26
28/07/2022 12:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
والدة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تلفت الأنظار بجمالها.. تعرفوا إليها وهذا ما قالته عن ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
والدة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تلفت الأنظار بجمالها.. تعرفوا إليها وهذا ما قالته عن ابنتها (فيديو)
03:43 | 2022-07-25
28/07/2022 12:29:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact