رقصة ستيفاني صليبا مع الفنان نادر الأتات تُثير الجدل.. شاهدوا كيف قفزت بحماسة (فيديو)

لا تزال الممثلة ستيفاني صليبا تحتفل بوداع عزوبية شقيقتها "ماريلين" التي ستدخل قريبا القفص الذهبي.

ونشرت ستيفاني فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيه في الحفل الذي أقيم مؤخرا للمناسبة إلى جانب الفنان نادر الأتات الذي شارك في السهرة حيث قدم لها موالا مميزا ورقصت معه بحماسة.

وعلقت ستيفاني على الفيديو بالقول: "طيب انا شو بدي قول لأحلى نادر؟؟ حضورك ولّع الجو وزاد على فرحتي بإختي ماريلين. شكراً من قلبي على كل هالحب. انت فنان بغني من قلبو ".

وتألقت ستيفاني في الحفل بفستان طويل باللون الفوشيا وبفتحة عند الجانب.