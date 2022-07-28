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فنون ومشاهير

ما سبب إبتعاد أحلام عن شبكات التواصل؟

Lebanon 24
28-07-2022 | 11:00
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كشفت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي سبب توقفها عن النشر عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، حيث قالت في تدوينة عبر الـ"ٍسوشيال ميديا: ""أولاً شكراً على السؤال والمحبة، أولاً أبارك أو أعزي أو أهني هذا واجب وما يزعل أحد؟! وثانياً أنا في إجازة لمدة شهرين مع عيلتي وأعتقد من حقي بعد مجهود سنة كاملة وهذا تجديد بحد ذاته".
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وعن أعمالها المقبلة، قالت المطربة الخليجية: "لا جديد حالياً، وأعتقد عملت ألبوم ناجح ولليوم موجود وأخيراً البركة في الموجودين وشكراً".

ومُنحت الشامسي جائزة "أفضل مطربة عربية" للعام 2021 عن ألبوم "فدوة عيونك" في مهرجان الـ "موركس دور"، وأهدت الجائزة إلى "أم الامارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك، معبّرة عن سعادتها بإقامة حفل الـ"موركس دور" في بلدها الإمارات، بلد الدعم اللامحدود.
 
(لها)
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