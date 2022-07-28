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فنون ومشاهير

كريس روك يعلّق للمرةّ الأولى على صفعة ويل سميث

Lebanon 24
28-07-2022 | 16:00
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علّق الممثل الأميركي كريس روك للمرة الأولى على الصفعة التي تلقاها من زميله ومواطنه ويل سميث خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022، فقال: "أي شخص يقول كلمات جارحة لم يتعرض للكمات على وجهه. أنا لست ضحية. نعم، هذا يؤلم، لكنني تخلصت منه وذهبت إلى العمل في اليوم التالي". وأضاف: "لم أذهب إلى المستشفى من أجل أمر سخيف".
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وكان سميث قد اعتذر من خلال منشور عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام" قائلاً: "كريس، أودّ أن أعتذر منك علناً. ما فعلته تخطّى الحدود وكنت مخطئاً. أشعر بالخجل، وما قمت به لا يدلّ على الرجل الذي أريد أن أكونه".

ووصف سميث سلوكه بـ"غير المقبول والذي لا يُغتفر".

يُذكر أن سميث كان قد سار بخُطى سريعة إلى خشبة المسرح وصفع روك بعدما أطلق الممثل الفكاهي مزحة على مظهر زوجة سميث. وبعد أقل من ساعة، فاز سميث بجائزة "أوسكار أفضل ممثل" عن دوره في فيلم "كينغ ريتشارد" أو "الملك ريتشارد"، مما أثار تساؤلات عن سبب عدم اصطحابه إلى خارج الحفل.

وكان روك قد أشار إلى فيلم "جي.آي جين" الصادر عام 1997 والذي حلقت فيه الممثلة ديمي مور شعرها. ولم يكن واضحاً ما إذا كان روك على علم بأن جادا بينكت سميث تعاني مرضاً تسبب في تساقط شعرها.
المصدر: لها
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