Advertisement

فنون ومشاهير

رسائل شيرين عبد الوهاب لأزواجها بالغناء

Lebanon 24
28-07-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-975437-637946095198691160.jpg
Doc-P-975437-637946095198691160.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في كل مرة تخوض فيها شيرين عبد الوهاب تجربة عاطفية في حياتها لا بد من أن يكون للأغنية دور هام فيها؛ فلا يمكن أن تمرّ تجربتها من دون أن تهدي للحبيب أغنية إما في بداية العلاقة أو نهايتها أو الاثنتين معاً .
Advertisement

لازم أعيش 
في بداية مسيرتها الفنية، قدمت شيرين عبد الوهاب العديد من الأعمال الغنائية التي تحمل روح البهجة والقوة في رسالتها للحبيب، وقتها لم تكن أخبارها الشخصية تحت الأضواء فزواجها الأول وارتباطها الثاني لم يكونا محط اهتمام الجمهور آنذاك.
حتى جاءت بأغنية "لازم أعيش" التي كانت تهديها لحبيبها رجل الأعمال أحمد غزالي في تلك الفترة بعد أن قررت الانفصال عنه لعدم التفاهم بينهما.
ومن بعدها بسنوات فاجأت شيرين عبد الوهاب جمهورها بقرار زواجها بالموزع الشهير محمد مصطفى، وهو والد ابنتيها هنا ومريم، ووقتها أهدت له أغنيتها الشهيرة "بطمنك".
وبعد خمس سنوات انفصل الثنائي في هدوء وترددت العديد من الأخبار حول علاقة حب جمعت شيرين بمدير أعمالها في تلك الفترة الأمر الذي نفاه الطرفان أكثر من مرة.

الزواج الأصعب 
أما العلاقة الأشهر في حياة شيرين عبد الوهاب فهي زواجها الأخير من حسام حبيب وقد بدأتها بأغنية "حبه جنة" وانتهت بأغنية "ملكش مكان" التي طرحتها فور إعلان انفصالهما.
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:33 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
03:00 | 2022-07-28
03:00 | 2022-07-28
02:00 | 2022-07-28
02:00 | 2022-07-28
09:20 | 2021-12-04
17:40 | 2022-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website