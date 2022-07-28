رسائل شيرين عبد الوهاب لأزواجها بالغناء

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في كل مرة تخوض فيها شيرين عبد الوهاب تجربة عاطفية في حياتها لا بد من أن يكون للأغنية دور هام فيها؛ فلا يمكن أن تمرّ تجربتها من دون أن تهدي للحبيب أغنية إما في بداية العلاقة أو نهايتها أو الاثنتين معاً .لازم أعيشفي بداية مسيرتها الفنية، قدمت شيرين عبد الوهاب العديد من الأعمال الغنائية التي تحمل روح البهجة والقوة في رسالتها للحبيب، وقتها لم تكن أخبارها الشخصية تحت الأضواء فزواجها الأول وارتباطها الثاني لم يكونا محط اهتمام الجمهور آنذاك.حتى جاءت بأغنية "لازم أعيش" التي كانت تهديها لحبيبها رجل الأعمال أحمد غزالي في تلك الفترة بعد أن قررت الانفصال عنه لعدم التفاهم بينهما.ومن بعدها بسنوات فاجأت شيرين عبد الوهاب جمهورها بقرار زواجها بالموزع الشهير محمد مصطفى، وهو والد ابنتيها هنا ومريم، ووقتها أهدت له أغنيتها الشهيرة "بطمنك".وبعد خمس سنوات انفصل الثنائي في هدوء وترددت العديد من الأخبار حول علاقة حب جمعت شيرين بمدير أعمالها في تلك الفترة الأمر الذي نفاه الطرفان أكثر من مرة.الزواج الأصعبأما العلاقة الأشهر في حياة شيرين عبد الوهاب فهي زواجها الأخير من حسام حبيب وقد بدأتها بأغنية "حبه جنة" وانتهت بأغنية "ملكش مكان" التي طرحتها فور إعلان انفصالهما.