حبيبة براد بيت الجديدة تثير الجدل... شبه كبير بينها وأنجلينا جولي! (صورة)

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انتشرت أخباراً وصورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن حبيبة براد بيت الجديدة بعد مرور حوالي 6 سنوات على انفصاله عن أنجلينا جولي.وأثارت صورة حبيبة براد بيت الجديدة الكثير من الجدل بسبب الشبه الكبير بينها وبين أنجلينا جولي الأمر الذي دفع البعض ليعتبر براد لم يتخطَّ بعد زوجته السابقة.وبرز الشبه بين عارضة الأزياء البولندية نيكول بوتر وأنجلينا من ناحية الابتسامة وبعض ملامح الوجه حيث قيل أنها تشبه أنجلينا وهي صغيرة.