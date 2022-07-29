أحضان وقبلات.. لحظات رومانسية "فاضحة" بين نسرين طافش وزوجها! (فيديو)

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش فيديو عبر حسابها الخاص على "انستغرام" مع زوجها خبير الطاقة شريف شرقاوي خلال قضائهما شهر العسل، وظهرا فيه بشكل رومانسي.

وظهرت نسرين في الفيديو مع زوجها، وهما يستمتعان بالإفطار في أحد الفنادق بمدينة الفيوم المصرية، كما حرص شرقاوي على إظهار حبه لها، حيث قام بتقبيلها أكثر من مرة واحتضانها بطريقة رومنسية.

وكتبت نسرين معلقة على الفيديو: "السعادة تكمن في الأشياء البسيطة، والتفاصيل الحقيقية التي تتدفق من القلب بسلام وتناغم"

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وتابعت: "الطبيعة جنة الله على الأرض، نعمة عظيمة و شفاء للروح، حبيت شارك معاكون بعض اللحظات الجميلة من أرض الفيوم الطيبة".

وأطلت نسرين بتسريحة شعر الراستا، حيث بدت مناسبة لها تماما بحسب رأي المتابعين، واعتمدت فستانا قصيرا بطبعة زهرة عباد الشمس، ومكياجا هادئا.

وتفاعل الجمهور مع مقطع الفيديو بشكل كبير، منتقدين مشاركة نسرين لمثل هذه اللحظات التي وصفوها بالخاصة.

(فوشيا)