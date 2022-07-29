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فنون ومشاهير

بعد اتهام طليقة زوجها فائق حسن لها بإقتحام شقتها وسرقتها.. هكذا ردت أصالة

Lebanon 24
29-07-2022 | 06:33
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انتشرت أخبار مارتا حامد وهي طليقة الشاعر العراقي فائق حسن زوج الفنانة السورية اصالة وأصبحت حديث المتابعين وذلك بعد اتهامها الثنائي بإقتحام شقتها وسرقة محتوياتها.

 

وانتظر المتابعون رد كل من اصالة وزوجها  على هذه الاتهامات، إذ كان لافتاً نشر الثنائي صورة جديدة لهما تجمعهما، ظهرا فيها بكامل سعادتهما وهما يتواجدان داخل السيارة.

 

واعتبر المتابعون ان هذه الصورة هي رد غير مباشر على طليقة فائق حسن، مشيرين الى ان الثنائي ارادا من خلالها التأكيد على تجاهلهما للاتهامات التي ساقتها ضدهما.

 

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A post shared by Sara Nina (@sara_nina_11)

 

 
 
 
 
 
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