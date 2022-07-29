السجن لشاكيرا لأكثر من 8 سنوات؟

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أعلنت النيابة العامة في برشلونة، اليوم، أنها ستطلب السجن لأكثر من 8 سنوات بتهمة التهرب الضريبي في حق النجمة الكولومبية من اصل لبناني شاكيرا التي أعلنت رفضها عقد اتفاق، وأعربت عن عزمها على المضي في القضية حتى المحاكمة.وفي لائحة الاتهام التي اطلعت عليها "وكالة الصحافة الفرنسية"، أشارت النيابة العامة كذلك إلى انها ستطلب تغريم النجمة المتهمة بالتهرب عن دفع ضرائب بقيمة 14,5 مليون يورو بين 2012 و2014، بمبلغ 24 مليون يورو تقريباً.وعلى القضاء حاليا أن يبت إجراء المحاكمة ويعلن موعد انطلاقها.وكانت شاكيرا التي تؤكد براءتها من أي عملية تهرب ضريبي أعلنت الأربعاء رفضها عقد اتفاق مع النيابة العامة، معربة عن عزمها على المضي في القضية حتى المحاكمة.وأفاد وكلاء شاكيرا أن احتمال التوصل إلى اتفاق يبقى مع ذلك مفتوحا حتى انطلاق المحاكمة أمام محكمة في برشلونة، علما أن قرار إحالة النجمة البالغة 45 عاما رسميا على المحكمة لم يصدر بعد.