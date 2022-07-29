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فنون ومشاهير

عابد فهد وجورج خباز وكاريس بشار معاً في رمضان 2023

Lebanon 24
29-07-2022 | 16:00
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تسعى شركة الصباح إلى عقد اجتماع مع الممثل السوري عابد فهد والممثلة كاريس بشار مع الفنان جورج خباز في عمل درامي لرمضان المقبل.

 ويبدو أنه حتى الساعة لم تقرر الشركة اسم المخرج الذي سيشرف على العمل، لكن معلومات غير مؤكدة تقول إن شركة الصباح رشحت المخرجة رشا شربتجي لتولي الإخراج، ويتم حالياً التنسيق بين الكاتب رامي كوسا  صاحب العمل والمخرجة شربتجي وشركة الصباح.
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يُذكر أن هذا التعاون ليس الأول لشربتجي في بيروت بعدما قدمت "ما فيي" و"طريق" ومجموعة من الأعمال مع الشركة.
المصدر: نواعم
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