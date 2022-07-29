مذيعة وزوجة نائب ضحيّة خطأ طبيّ... إليكم ما حصل معها في أميركا

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بعدما غابت عن الشاشة منذ شهر ونصف تقريبا، أعلنت المذيعة المصرية بسمة وهبة أنّها تعرضت لخطأ طبي على يدّ أحد الأطباء في الولايات المتحدة الأميركية، حيث أجرت عملية جراحية في المعدة منذ أربع أعوام، ولم تكتشف طيلة هذه السنوات ما فعله الطبيب، إلا عندما بدأ الألم يزداد، فقررت السفر إلى لندن لإجراء الفحوصات".وفي لندن، اكتشفت طبيبتها هناك، أن جزءا كبيرا من المعدة تم استئصاله ولم يتبق منها سوى القليل.