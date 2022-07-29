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فنون ومشاهير

مذيعة وزوجة نائب ضحيّة خطأ طبيّ... إليكم ما حصل معها في أميركا

Lebanon 24
29-07-2022 | 08:06
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بعدما غابت عن الشاشة منذ شهر ونصف تقريبا، أعلنت المذيعة المصرية بسمة وهبة أنّها تعرضت لخطأ طبي على يدّ أحد الأطباء في الولايات المتحدة الأميركية، حيث أجرت عملية جراحية في المعدة منذ أربع أعوام، ولم تكتشف طيلة هذه السنوات ما فعله الطبيب، إلا عندما بدأ الألم يزداد، فقررت السفر إلى لندن لإجراء الفحوصات".
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وفي لندن، اكتشفت طبيبتها هناك، أن جزءا كبيرا من المعدة تم استئصاله ولم يتبق منها سوى القليل.
 
وعلى الفور حاولت وهبة التواصل مع الطبيب الأميركي الذي كان يتهرب من لقائها بدواعي الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا".

وقالت وهبة إنها تعتزم مقاضاة الطبيب عن طريق زوجها المحامي والنائب في مجلس الشعب علاء عابد.
 
 
(روسيا اليوم)
 
 
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