مهرجان البندقية نافذة مفتوحة على العالم

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يستعدّ عدد كبير من النجوم، أبرزهم الممثلات بينيلوبي كروز وكايت بلانشيت وكاترين دونوف، والممثل تيموتيه شالاميه، لحضور الدورة الـ79 لمهرجان البندقية السينمائي، التي سيتنافس فيها المخرجون دارن أرونوفسكي وأليخاندرو إيناريتو ولوكا غوادانيينو على الفوز بجائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم.وأُدرج 23 فيلما في مسابقة المهرجان، الذي يقام بين 31 آب و10 أيلول المقبلين، وأكد المدير الفني للمهرجان ألبرتو باربيرا، خلال إعلانه البرنامج عبر الإنترنت، أن الهدف من المسابقة هو أن تكون "نافذة مفتوحة على العالم"، واستنكر اعتقال 3 مخرجين في إيران.ويحفل المهرجان هذه السنة بمشاركة عدد من النجوم الذين سيمرون على السجادة الحمراء، كالممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز، التي تؤدي دور البطولة في الفيلم الإيطالي "ليمينسيتا" للمخرج إيمانويلي كرياليزي، بينما تتولى الأسترالية كايت بلانشيت دور قائدة فرقة موسيقية في تار لتود فيلد.وكذلك يشهد هذا المهرجان عودة المخرج الأميركي دارن أرونوفسكي بفيلم "ذي وايل"، المقتبس من مسرحية، وهو من بطولة برندن فرايزر. وتشارك 5 أفلام فرنسية في المسابقة، ويشكل المكسيكي أليخاندرو إيناريتو أحد أبرز المتنافسين فيها هذه السنة بفيلم "باردو" الذي وصفه باربيرا بأنه شخصي جدا.وكذلك يسعى إلى اللقب فيلم "بونز آند أول" للمخرج الإيطالي لوكا غوادانيينو، ويضم في تشكيلته الهوليوودية تيموتيه شالاميه وكلويه سيفينيي.وجريا على عادته، يشهد المهرجان عددا من الأحداث خارج المسابقة، منها عرض الفيلم الوثائقي لجانفرانكو روسي "إن فياجو" "في رحلة" المشغول بمشاهد من زيارات البابا فرنسيس لمختلف الدول.ولا يغيب ضجيج الحرب عن المهرجان، من خلال أعمال عدة، أبرزها فيلمان وثائقيان، أحدهما عن أوكرانيا، والثاني عن بريطانية كانت تتولى تجنيد عناصر لحساب تنظيم الدولة الإسلامية.وتحضر الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير في القسم الموازي "آفاق" مع "لا سنديكاليست" للمخرج جان بول سالوميه، بينما سيقدم المخرج الأميركي المثير للجدل أوليفر ستون فيلمه الوثائقي الجديد، وتحصل نجمة فرنسية أخرى هي كاترين دونوف على أسد ذهبي فخري.ومن أبرز النجوم الذين سيحضرون إلى البندقية نجم البوب الإنكليزي هاري ستايلز، الذي يؤدي مع كريس باين دور البطولة في فيلم "دونت ووري دارلينغ" لأوليفيا وايلد.