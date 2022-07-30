ممثل لبناني شهير: أدفع المال من أجل لا شيء؟

كتب الممثل باسم مغنيّة عبر حسابه على "تويتر":

"من أكبر مشاكلنا أننا ندفع المال من أجل أن نعيش الوهم. الوهم لا شيء. أدفع المال من أجل لا شيئ؟ عدة شركات تطلب مني المال مقابل زيادة عدد المتابعين على صفحاتي على كل وسائل التواصل الاجتماعي. متابعون في عالم الوهم. العدد يزداد لكن ما من متابعين في الحقيقة. عيشوا الوهم يا أغلب المشاهير".

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