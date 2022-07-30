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فنون ومشاهير

فيديو يوثّق لحظة سقوط "سنّ" مذيع على الهواء.. هكذا كان رد فعله

Lebanon 24
30-07-2022 | 00:50
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تعرض المراسل الترفيهي في محطة "studio 10" الأسترالية، كريغ بينيت لموقف محرج لم يتوقع حدوثه على الهواء مباشرة، فخلال حديثه سقط أحد أسنانه، الأمر الذي أثار حالة من الضحك داخل الأستوديو، لكن بينيت تدارك الأمر وتخطاه بطريقة أثارت إعجاب الكثيرين، وقال كريغ في وقت لاحق إنه شعر باهتزاز السن قليلاً في السابق لكنه اعتقد أنه سيصمد خلال الصباح وهو ما لم يحدث.
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(سي ان ان)

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