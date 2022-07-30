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فنون ومشاهير

بعد صفعة الأوسكار الشهيرة.. ويل سميث لكريس روك: أنا أعتذر

Lebanon 24
30-07-2022 | 08:00
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نشر الممثل الأميركي ويل سميث، مقطع فيديو عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، قدّم خلاله اعتذاره لكريس روك، بعد 4 أشهر من صفعه في حفل الاوسكار.


ووجه سميث حديثه لروك قائلا: "أنا أعتذر لك، سلوكي كان غير مقبول، وأنا هنا في أي وقت تكون فيه مستعدا للتحدث"، كما وجه اعتذاره لوالدة كريس وعائلته.
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(العربية)

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