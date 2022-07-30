إبنة سيرين عبد النور بالمايوه... وهذه رسالة والدتها لها (صورة)

نشرت الفنانة سيرين عبد النور، فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، لابنتها تاليا، ظهرت فيه الاخيرة في حوض السباحة. وقد وجّهت والدتها رسالة لها، وقالت: "أريدك أنّ تشعري بالحبّ، أريدك أنّ تكوني حرّة، أريدك أنّ تكوني أي شيء تحلمين به".

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