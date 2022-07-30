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فنون ومشاهير

إبنة سيرين عبد النور بالمايوه... وهذه رسالة والدتها لها (صورة)

Lebanon 24
30-07-2022 | 03:00
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نشرت الفنانة سيرين عبد النور، فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، لابنتها تاليا، ظهرت فيه الاخيرة في حوض السباحة. وقد وجّهت والدتها رسالة لها، وقالت: "أريدك أنّ تشعري بالحبّ، أريدك أنّ تكوني حرّة، أريدك أنّ تكوني أي شيء تحلمين به".
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