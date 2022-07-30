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فنون ومشاهير

رسائل غزل متبادلة بين أصالة وزوجها.. "لأبعد حدود السما بحبك"

Lebanon 24
30-07-2022 | 11:00
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ردت المطربة السورية أصالة على تغريدة زوجها الشاعر العراقي فائق حسن التي مدح فيها أغنيتها الجديدة "بالسلامة" والتي طرحتها عبر قناتها بـ"يوتيوب"، قائلةً:
 
"كل اللي مر بحياتي بكفة ومعك بكفة تانية يا أنبل وأطيب إنسان شفته بحياتي.. كل المشاعر المستحيلة اللي تمنيتها وكنت على يقين إنها مجرد أمنيات معك صارت وتحققت بأبهى صورة.. يا جوزي يا روحي يا أبي وسيدي ودنيتي لأبعد حدود السما بحبك".
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وكان حسن قد غرد قائلاً: "النوايا مش سليمة بعدهم أكبر غنيمة زدنا يعني مقلناش!! الله الله الله اغنية فخمة عذبة وصوتك فيها ماخذ كل أبعاد المشاعر وواصل للذروة بدون تكلف جوزتي أصالة (بالسلامة)".
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