بعد اتهامه لها بـ"الخيانة".. هكذا ردت منة عرفة على طليقها

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لم تنتظر الفنانة منة عرفة طويلا للرد على الاتهامات التي وجهها إليها طليقها محمود المهدي بـ"الخيانة"، وطالت أسرتها أيضا لا سيما والدتها؛ إذ وصفها بأن "كل همها الماديات".لكن رد الممثلة المصرية الشابة جاء بطريقة غير مباشرة، إذ لجأت إلى نشر الحكم والمواعظ التي تثبت حسن نيتها وتعرضها للظلم، عبر خاصية الستوري في حسابها بإنستغرام.وجاءت تدوينة عرفة الأولى: "يراك الله وأنت تحارب كل ما حولك، بإيمانك العظيم إنه لن يخيب آمالك، يراك وأنت تصمد بدعائك وإصرارك، بالرغم عن كل شيء واجهك وما زال يواجهك، يراك وأنت تستيقظ كل يوم مؤمنًا بأن الله معك فمن سيكون عليك، أما زلت لست مطمئنًا وأمرك بين يدي الرحمن الرحيم".وفي تدوينة ثانية كتبت: "كلما أتذكر أن الله يعلم نيتي أشعر أنني مطمئنٌ جدًا ولا أخشى أي شيء، فالحمد لله الذي يعلم ما وقر في القلب، وإن زل اللسان أو طلق البصر، الحمد لله الذي يجازي على النيات، ويرى ما في الضمير ويسمع، الحمد لله الذي على الصدق وسلامة القلب وصفاء النية وحب الخير للغير".