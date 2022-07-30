Advertisement

فنون ومشاهير

بعد اتهامه لها بـ"الخيانة".. هكذا ردت منة عرفة على طليقها

Lebanon 24
30-07-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-976040-637947908360307397.jpg
Doc-P-976040-637947908360307397.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم تنتظر الفنانة منة عرفة طويلا للرد على الاتهامات التي وجهها إليها طليقها محمود المهدي بـ"الخيانة"، وطالت أسرتها أيضا لا سيما والدتها؛ إذ وصفها بأن "كل همها الماديات".

لكن رد الممثلة المصرية الشابة جاء بطريقة غير مباشرة، إذ لجأت إلى نشر الحكم والمواعظ التي تثبت حسن نيتها وتعرضها للظلم، عبر خاصية الستوري في حسابها بإنستغرام.
Advertisement

وجاءت تدوينة عرفة الأولى: "يراك الله وأنت تحارب كل ما حولك، بإيمانك العظيم إنه لن يخيب آمالك، يراك وأنت تصمد بدعائك وإصرارك، بالرغم عن كل شيء واجهك وما زال يواجهك، يراك وأنت تستيقظ كل يوم مؤمنًا بأن الله معك فمن سيكون عليك، أما زلت لست مطمئنًا وأمرك بين يدي الرحمن الرحيم".

وفي تدوينة ثانية كتبت: "كلما أتذكر أن الله يعلم نيتي أشعر أنني مطمئنٌ جدًا ولا أخشى أي شيء، فالحمد لله الذي يعلم ما وقر في القلب، وإن زل اللسان أو طلق البصر، الحمد لله الذي يجازي على النيات، ويرى ما في الضمير ويسمع، الحمد لله الذي على الصدق وسلامة القلب وصفاء النية وحب الخير للغير".
 
(فوشيا) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
15:24 | 2022-07-30
15:21 | 2022-07-30
15:00 | 2022-07-30
14:39 | 2022-07-30
14:30 | 2022-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website