تعرفوا الى حماة راغب علامة (صورة)

نشرت جيهان علامة، زوجة الفنان راغب علامة، صورة عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" وهي برفقة والدتها من على متن الطائرة.

وعلقت جيهان على الصورة بالقول: "برفقة ملكة قلبي.. أمي".