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فنون ومشاهير

تعرفوا الى حماة راغب علامة (صورة)

Lebanon 24
30-07-2022 | 08:57
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نشرت جيهان علامة، زوجة الفنان راغب علامة، صورة عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" وهي برفقة والدتها من على متن الطائرة. 
 
وعلقت جيهان على الصورة بالقول: "برفقة ملكة قلبي.. أمي". 
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