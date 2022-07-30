ماغي بو غصن تعلن مفاجأة من العيار الثقيل.. ما بتعرف قيمة الحياة لتجرّب الموت

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نشرت الممثلة ماغي بو غصن عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ترويجي للجزء الثالث من مسلسل "للموت" الذي لاقى رواجاً كبيراً خلال شهر رمضان، وعلّقت على الفيديو وكتبت: ما بتعرف قيمة الحياة لتجرّب الموت.يشار الى ان مسلسل "للموت" بجزئه الثالث سيعرض في خلال شهر رمضان المقبل.