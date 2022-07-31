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فنون ومشاهير

فنانة جزائرية شهيرة تحتفل بعيد ميلادها.. وزوجها رجل الأعمال اللبناني حديث الجمهور بوسامته (فيديو)

Lebanon 24
31-07-2022 | 00:45
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احتفلت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة مؤخرا بعيد ميلادها برفقة عدد من الأصدقاء وزوجها رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة.

 

ونشرت أمل مقاطع فيديو من الاحتفال عبر خاصية الستوري في حسابها على إنستغرام وكتبت:.It’s my birthday

 

واختارت أمل ارتداء فستان قصير من "الجينز" الأسود، معتمدة إطلالة بسيطة بوضع القليل من مساحيق التجميل، كذلك الأمر بالنسبة لتسريحة الشعر.

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A post shared by One TV (@onetvlebanon)


 
 

يُذكر ان أمل متزوجة من رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة وهو من النبطية ولديهما ابنة.  

 

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