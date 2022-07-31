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فنون ومشاهير

بعد نشرها صورة في المسبح وانتقادها لنسرين طافش... فنانة سورية تتعرّض للهجوم: "بلا تياب يا حسودة"

Lebanon 24
31-07-2022 | 05:00
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بعد انتقادها ظهور النجمة نسرين طافش مع زوجها في شهر العسل بلقطات رومنسية، تعرضت الممثلة السورية تولين البكري لهجوم حاد عبر شبكات التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها في حمام السباحة.

 

وأطلت البكري بصورة في المسبح عبر حساباتها على الـ"سوشيال ميديا" حيث نالت تعليقات جاء فيه: "يعني تحكي عن قلة الحياء وانتي وين الحياء في صورتك؟" و"تحكي على نسرين طافش وانتي مصورة هون بلا تياب يا حسودة" و"كنتي عم تنقدي نسرين طافش ليش منزلة صورها مع جوزها…انت شو يعني منزلة صورك بالجامع مثلا… فعلا الجمل ما بشوف حردبته".

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وكانت البكري قالت بعد نشر نسرين طافش صورة مع زوجها المصري شريف الشرقاوي، طبيب الاسنان والمعالج بالطاقة الحيوية: "لم نعد نعرف ماذا نحارب الوباء....أم البلاء...!! أم الغباء.... أم الغلاء.... أم قلة_الحياء...!! لم يمر بتاريخ أو زمن او حقبة أتعس وارذل واسفل وأسخف من هذه السنين التي نعيشها اليوم. سنين قلبت جميع الموازين. يلي بيحبو بعض عنجد مابيكونوا مطضرين يورجوا هالشي للعلن بس الظاهر الأفاعي حابين يجاكرو حدا".

 
 

(لها)

المصدر: لها
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