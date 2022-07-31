بعد تصريحات سيرين عبد النور حول "للموت".. هذا ما قالته كاتبة المسلسل (فيديو)

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بعد تصريحات الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الاخيرة حول شخصية سحر في مسلسل للموت، ردت الكاتبة ندين جابر لاول مرة، مشددة في مقابلة مع الجديد، على ان ما قالته سيرين غير صحيح.