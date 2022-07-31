نجوم عرب وأجانب عانوا ظروفاً مادية صعبة.. فمن هم؟

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عانى بعض النجوم والمشاهير ظروفاً مادية صعبة، حيث اضطروا لإعلان إفلاسهم، وطلب المساعدة من الآخرين على الملأ، أو قبول أعمال لا تتناسب مع تاريخهم الفني، بسبب قسوة ظروف الحياة.سعيد صالحعانى الفنان سعيد صالح مرض الزهايمر في نهاية حياته، وقبل التقاعد الكامل ظل يعاني قسوة المرض، وبسبب هذه الظروف التي ألمت به، كان الفنان الكبير يوافق على الظهور في بعض البرامج التي لا تليق به، لمجرد الحصول على أجر ظهوره على الشاشة، حتى لا يسأل أحداً.يونس شلبيانى الفنان يونس شلبي ظروفاً صحية سيئة، في البداية ضربه السكري ضربة قاسية، أصيب على أثرها بـ"غرغرينا"، أدت إلى بتر قدمه، ثم توفيت والدته التي كانت وفاتها ضربة أخرى قاتلة له، حيث أصيب بتلف بالشرايين، وقصور في القلب، وطالبت زوجته نقابة المهن التمثيلية بالتكفل بعلاجه؛ لأن نفقات العلاج الزائدة أجبرته على بيع أثاث منزله.نيكولاس كيدجأطاح حب النجم الأميركي نيكولاس كيدج للطائرات والسيارات النادرة بثروته، التي قدرت بنحو 150 مليون دولار، وأصبح مديناً لمصلحة الضرائب بمبلغ يقدر بـ6.5 ملايين دولار.مايكل جاكسونمات ملك البوب العالمي، مايكل جاكسون، قبل أن يسدد ديونه البالغة قيمتها نحو 500 مليون دولار، بسبب اتهامه في قضايا التحرش الجنسي بالأطفال، كما استدان من البنوك قبل وفاته مبالغ طائلة، حيث كانت نفقاته تتجاوز الـ100 مليون دولار سنوياً.