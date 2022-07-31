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فنون ومشاهير
نجوم عرب وأجانب عانوا ظروفاً مادية صعبة.. فمن هم؟
Lebanon 24
31-07-2022
|
14:00
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عانى بعض النجوم والمشاهير ظروفاً مادية صعبة، حيث اضطروا لإعلان إفلاسهم، وطلب المساعدة من الآخرين على الملأ، أو قبول أعمال لا تتناسب مع تاريخهم الفني، بسبب قسوة ظروف الحياة.
سعيد صالح
عانى الفنان سعيد صالح مرض الزهايمر في نهاية حياته، وقبل التقاعد الكامل ظل يعاني قسوة المرض، وبسبب هذه الظروف التي ألمت به، كان الفنان الكبير يوافق على الظهور في بعض البرامج التي لا تليق به، لمجرد الحصول على أجر ظهوره على الشاشة، حتى لا يسأل أحداً.
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يونس شلبي
انى الفنان يونس شلبي ظروفاً صحية سيئة، في البداية ضربه السكري ضربة قاسية، أصيب على أثرها بـ"غرغرينا"، أدت إلى بتر قدمه، ثم توفيت والدته التي كانت وفاتها ضربة أخرى قاتلة له، حيث أصيب بتلف بالشرايين، وقصور في القلب، وطالبت زوجته نقابة المهن التمثيلية بالتكفل بعلاجه؛ لأن نفقات العلاج الزائدة أجبرته على بيع أثاث منزله.
نيكولاس كيدج
أطاح حب النجم الأميركي نيكولاس كيدج للطائرات والسيارات النادرة بثروته، التي قدرت بنحو 150 مليون دولار، وأصبح مديناً لمصلحة الضرائب بمبلغ يقدر بـ6.5 ملايين دولار.
مايكل جاكسون
مات ملك البوب العالمي، مايكل جاكسون، قبل أن يسدد ديونه البالغة قيمتها نحو 500 مليون دولار، بسبب اتهامه في قضايا التحرش الجنسي بالأطفال، كما استدان من البنوك قبل وفاته مبالغ طائلة، حيث كانت نفقاته تتجاوز الـ100 مليون دولار سنوياً.
المصدر: زهرة
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