هؤلاء المشاهير اعترفوا بخيانة أزواجهم.. تعرفوا إليهم!

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يعيش المشاهير حياة مليئة بالصخب، بسبب الأضواء المسلطة حولهم، وكثرة علاقاتهم الاجتماعية. فالنجومية التي يحصدها المشاهير تجذب الآخرين إليهم، وتوقع بعضهم في الخيانة الزوجية، وهو ما لم يتردد بعضهم في الاعتراف بها.فاروق الفيشاوياعترف الفنان الراحل فاروق الفيشاوي بخيانة زوجته الفنانة سمية الألفي أكثر من مرة خلال زواجهما، ما أدى بهما في النهاية للطلاق.وتحدثت سمية الألفي عن خيانة زوجها السابق لها، وقالت إنها كانت تشك دائماً في علاقاته النسائية، لكنها لم تقوَ على المواجهة أو تصعيد الأمر، حتى اقترحت عليها إحدى صديقاتها ضبطه متلبساً.واتصلت سمية الألفي بالفندق الذي يوجد به فاروق الفيشاوي مع فتاة أخرى، لتتأكد عبر الهاتف من الخيانة، وتطلب الطلاق.جادا بينكيت سميثاعترفت الممثلة الأميركية بخيانة زوجها في حوار مصور دار بينهما، حيث تحدثت عن علاقتهما، ومرورها بمرحلة متوترة.وقالت جادا بينكيت لزوجها ويل سميث، إنها خانته مع مغني الهيب هوب أوجست سينا، الذي تعرفت إليه عن طريق ابنها جادن، في فترة الخلافات التي حدثت بينهما.وتقبل ويل سميث الأمر، وأعلن دعمه لزوجته، وأنه كان يمنحها موافقته لتفعل ما تريد في فترة انفصالهما، مؤكداً أنه سوف يسعى لإصلاح علاقتهما مجدداً، وتأكيد حبه لها.