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فنون ومشاهير

جمعهما حفل عمرو دياب.. هل عادت ياسمين صبري لأبو هشيمة؟

Lebanon 24
31-07-2022 | 23:00
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تصدر اسم النجمة المصرية ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشرت أنباء تفيد بعودة الثنائي مجدداً بعد حوالي شهرين من الانفصال، بعدما حضرا حفل النجم عمرو دياب في الساحل الشمالي بمصر.
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في هذا الشأن، نفت مصادر مقربة من الطرفين، صحة هذه الأخبار، مؤكدة أنه ليس هناك أي تواصل بين ياسمين صبري وأبو هشيمة.

وأكد مصدر مقرب من رجل الأعمال المصري أن الأخير لا يعلم إذا كانت ياسمين قد حضرت حفلة عمرو دياب أم لا، وقال إن إعلان الطلاق الرسمي حدث من الطرفين، وحال حدوث أي جديد سيتم إعلانه رسمياً عبر حساباتهم الموثقة، وفق ما نقلته مجلة "سيدتي".

يذكر أن ياسمين أعلنت انفصالها رسمياً عن أبو هشيمة في الرابع من شهر مايو الماضي بعد عامين من الزواج، وأكد رجل الأعمال المصري خلال مقابلته مع الزميلة سارة دندراوي في برنامج "تفاعلكم"، أن التزامه وزوجته السابقة الصمت عقب إعلان الانفصال، كان القرار "الصح".
(العربية)
 
المصدر: العربية
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