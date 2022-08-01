بعد أدهم نابلسي فنان عربي شهير يعتزل الغناء ويتوّجه للإنشاد الديني.. شاهدوا الفيديو

تم التأكد ان الفنان الشعبي المصري فارس حميدة أحد المشاركين في أغنية "مافيش صاحب بيتصاحب" سيعتزل الغناء وسيتوجه إلى الإنشاد الديني.

وطرح حميدة أنشودة دينية بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية، معلقاً بقوله: "مع بداية عام هجري جديد نبدأ نحن بداية جديدة في عالم مليء بالخير والصالحين وهو عالم الدعوة الى الله، ونسأل الله الإخلاص في العمل".

وأظهر حساب حميدة أنه عكف منذ فترة غير قصيرة على نشر الاناشيد والابتهالات الدينية بعيداً من الغناء.

يذكر أن كليب "مفيش صاحب يتصاحب"، للثلاثي حسن البرنس، فارس حميدة، وناصر غاندي (فريق شبيك لبيك)، وصلت مشاهداته حتى الآن إلى 153 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".

وجاء اعتزال حميدة بعد أشهر قليلة على اعتزال الفنان الأردني أدهم نابلسي الغناء أيضاً وتوّجهه إلى الإنشاد الديني.

(لها)