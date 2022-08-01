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فنون ومشاهير

ناصيف زيتون "يهرب" من حفله في لبنان.. شاهدوا ماذا معه حصل على المسرح (فيديو)

Lebanon 24
01-08-2022 | 03:49
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انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر "هروب" الفنان السوري ناصيف زيتون من حفله الذي احياه مؤخراً في لبنان وذلك بسبب ما حصل على المسرح.

 

ووثق مقطع فيديو تم التقاطه في ختام الحفل صعود عدد كبير من معجبي ناصيف الذين كانوا حاضرين في الحفل من اجل التقاط الصور التذكارية معه، مما اضطره الى الهروب مسرعاً الى الكواليس.

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A post shared by divanista - ديفانيستا (@arabcelebritiesofficial)


 
 
 

ولاقى تصرف ناصيف هذا تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين الذين اعترض البعض منهم على ما تم تداوله، إذ اكدوا ان هذا الامر لم يحصل بل حرص ناصيف على التقاط الصور مع الجميع.

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