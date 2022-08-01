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فنون ومشاهير

مرة جديدة محمد رمضان في ورطة.. ظهر وهو يحتضن فتاة إسرائيلية (صور)

Lebanon 24
01-08-2022 | 04:20
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عاد مرة أخرى الفنان المصري محمد رمضان ليشعل الغضب بين الجمهور الذي لم يكد ينسى سقطته بعد ظهوره مع أحد الممثلين الإسرائيليين أثناء وجوده في دبي، حتى ظهر في أحضان فتاة إسرائيلية في حفله الذي أحياه مؤخراً في تركيا.

 

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور لرمضان، من الحفل وهو بصحبة الفتاة الإسرائيلية ظهر وهو يحتضنها في أكثر من لقطة، حيث نشرت الفتاة الصور على حساباتها على مواقع التواصل، ليكتشف الجمهور جنسيتها.

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وتعرض رمضان للهجوم من قبل العديد من الجمهور متذكرين واقعة الممثل الإسرائيلي، في حين دافع عنه بعض من محبيه مؤكدين أنه التقط معها الصور باعتبارها واحدة من جمهوره من دون أن يعلم جنسيتها خلال التصوير.

(لها)

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