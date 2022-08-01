Advertisement

فنون ومشاهير

آمبر هيرد تُعلن إفلاسها وتعجز عن تسديد غرامة جوني ديب

Lebanon 24
01-08-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-976534-637949532882742803.jpg
Doc-P-976534-637949532882742803.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت النجمة الأمريكية آمبر هيرد إفلاسها للتهرب من دفع الغرامة المقررة عليها من المحكمة لصالح زوجها السابق النجم العالمي جوني ديب.

وقالت آمبر هيرد إنها غير قادرة على دفع غرامة عقوبة تشهيرها بجوني ديب حيث رفعت آمبر هيرد دعوى إفلاس بعد أن فشلت في دفع تسوية محاكمة التشهير التي قدمتها لها محكمة فرجينيا لجوني ديب. 
Advertisement

وكان فريق آمبر القانوني صرّح في المقابلات  أنها لا تملك الأموال اللازمة لتسديد مبلغ التعويض.
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-08-01
14:00 | 2022-08-01
08:00 | 2022-08-01
05:00 | 2022-08-01
04:20 | 2022-08-01
03:49 | 2022-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website