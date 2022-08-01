آمبر هيرد تُعلن إفلاسها وتعجز عن تسديد غرامة جوني ديب

Advertisement

أعلنت النجمة الأمريكية آمبر هيرد إفلاسها للتهرب من دفع الغرامة المقررة عليها من المحكمة لصالح زوجها السابق النجم العالمي جوني ديب.وقالت آمبر هيرد إنها غير قادرة على دفع غرامة عقوبة تشهيرها بجوني ديب حيث رفعت آمبر هيرد دعوى إفلاس بعد أن فشلت في دفع تسوية محاكمة التشهير التي قدمتها لها محكمة فرجينيا لجوني ديب.وكان فريق آمبر القانوني صرّح في المقابلات أنها لا تملك الأموال اللازمة لتسديد مبلغ التعويض.