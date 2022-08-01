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فنون ومشاهير
آمبر هيرد تُعلن إفلاسها وتعجز عن تسديد غرامة جوني ديب
Lebanon 24
01-08-2022
|
11:00
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أعلنت النجمة الأمريكية آمبر هيرد إفلاسها للتهرب من دفع الغرامة المقررة عليها من المحكمة لصالح زوجها السابق النجم العالمي جوني ديب.
وقالت آمبر هيرد إنها غير قادرة على دفع غرامة عقوبة تشهيرها بجوني ديب حيث رفعت آمبر هيرد دعوى إفلاس بعد أن فشلت في دفع تسوية محاكمة التشهير التي قدمتها لها محكمة فرجينيا لجوني ديب.
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وكان فريق آمبر القانوني صرّح في المقابلات أنها لا تملك الأموال اللازمة لتسديد مبلغ التعويض.
المصدر: نواعم
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