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فنون ومشاهير
الصراع يحتدم بينهما وشيرين تتخذ هذه الخطوة بعد بلاغ حسام حبيب ضدها
Lebanon 24
01-08-2022
|
14:00
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حذفت الفنانة شيرين عبد الوهاب كل صور طليقها الفنان حسام حبيب وألغت متابعته عبر حسابها في "إنستغرام"، ليبادلها حسام بالمثل حيث حذف صوره معها، وذلك بعد تقدّمه ببلاغ الى النائب العام يتهمها فيه بالسب والقذف.
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وحمل البلاغ الذي قدّمه حسام ضد شيرين الرقم 33057 لسنة 2022 عرائض النائب العام، وتضمن ما قالته خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدّمه لميس الحديدي على قناة ONE، وهي التصريحات التي رأى أنها تضر بسمعته وتشهّر به.
وفي المقابل، استمعت النيابة العامة لأقوال الفنانة شيرين عبدالوهاب، بشأن البلاغ الذي زعمت فيه تعرضها لعملية نصب، بدعوى أنها فوجئت بتسجيل كل أوراق سيارتها الخاصة باسم طليقها، والذي لم يسدد لها المبلغ المستحق بعد انفصالهما، مطالبةً بوقف إجراءات التعامل مع السيارة في وحدة مرور مصر الجديدة، الى حين الانتهاء من التحقيقات.
وكانت شيرين عبدالوهاب قد تقدّمت بـ3 بلاغات أخرى، ضد حسين حبيب، والد طليقها، متهمةً إياه بـ"السب والقذف" عبر حسابه في "فيسبوك".
المصدر: لها
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