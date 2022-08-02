Advertisement

فنون ومشاهير

بعد راغب علامة وعاصي الحلاني.. فنان لبناني يُثير الجدل برقصه على المسرح والجمهور يُشبهه بـ"البطريق"! (فيديو)

Lebanon 24
02-08-2022 | 00:46
A-
A+
Doc-P-976794-637950236225272302.jpg
Doc-P-976794-637950236225272302.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه الفنان فارس كرم وهو يرقص ويتفاعل مع الموسيقى في إحدى حفلاته.

 

 
Advertisement
 

وانهالت التعليقات على الفيديو، وتذكر المتابعون فيديو الفنان راغب علامة وهو يقفز أثناء رقصه في حفلته في إهدن وفيديو الفنان عاصي الحلاني وهو يرقص أيضا في إحدى حفلاته.

 

وأشاد البعض برقصة كرم، في حين انتقدها البعض الآخر ووصفتها إحدى المتابعات بأنها تشبه رقصة البطريق.

المصدر: "رصد" لبنان 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-08-01
14:00 | 2022-08-01
11:00 | 2022-08-01
08:00 | 2022-08-01
05:00 | 2022-08-01
04:20 | 2022-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website