بعد راغب علامة وعاصي الحلاني.. فنان لبناني يُثير الجدل برقصه على المسرح والجمهور يُشبهه بـ"البطريق"! (فيديو)

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه الفنان فارس كرم وهو يرقص ويتفاعل مع الموسيقى في إحدى حفلاته.

Advertisement

وانهالت التعليقات على الفيديو، وتذكر المتابعون فيديو الفنان راغب علامة وهو يقفز أثناء رقصه في حفلته في إهدن وفيديو الفنان عاصي الحلاني وهو يرقص أيضا في إحدى حفلاته.

وأشاد البعض برقصة كرم، في حين انتقدها البعض الآخر ووصفتها إحدى المتابعات بأنها تشبه رقصة البطريق.