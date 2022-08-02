هيفا وهبي بإطلالة كاجوال من داخل سيارتها الرباعية الفارهة.. شاهدوا كيف بدت (صور)

نشرت الفنانة هيفا وهبي صورا عبر خاصية "الستوري على حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بإطلالة كاجوال داخل سيارتها الرباعية الفارهة.

ولفتت هيفا الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت الجينز مع "توب" ونسقت معهما حقيبة باللون الأحمر وحذاء رياضياً.

وتحصد هيفا حاليا نجاح أغنيتها التي أطلقتها مؤخرا "تيجي".