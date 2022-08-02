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فنون ومشاهير

هيفا وهبي بإطلالة كاجوال من داخل سيارتها الرباعية الفارهة.. شاهدوا كيف بدت (صور)

Lebanon 24
02-08-2022 | 03:00
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نشرت الفنانة هيفا وهبي صورا عبر خاصية "الستوري على حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بإطلالة كاجوال داخل سيارتها الرباعية الفارهة.

 

ولفتت هيفا الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت الجينز مع "توب" ونسقت معهما حقيبة باللون الأحمر وحذاء رياضياً.

 

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A post shared by Haifa Wehbe (@fans.queen._haifa)


 
 
 
 

وتحصد هيفا حاليا نجاح أغنيتها التي أطلقتها مؤخرا "تيجي".

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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