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فنون ومشاهير

بعد تعرضها لحادث سير مروع في تركيا.. الممثلة والمذيعة اللبنانية الشهيرة توثق قدرتها على المشي من دون عكازات (فيديو)

Lebanon 24
02-08-2022 | 05:00
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بعد العملية الجراحية الناجحة التي خضعت لها أخيراً عقب إصابتها منذ أشهر بحادث سير مروع في إسطنبول، شاركت المذيعة والممثلة ريتا حرب متابعيها على السوشيال ميديا فرحتها الكبيرة لاستعادة قدرتها على المشي لخطوات عدة من دون عكاز.

 

وظهرت ريتا في مقطع فيديو عبر حسابها على "انستغرام" وهي تتلقى جلسات العلاج الطبيعي وتتدرّب لاستعادة قدرتها على المشي من دون عكاز، وبدت في غاية التأثر وهي تبكي من فرحها بعد تمكنها من المشي لخطوات عدة بمفردها بعد أشهُر من التعب والعمليات الجراحية.

 

 

وعلّقت ريتا على الفيديو قائلةً: "كتير مبسوطة إتشارك معكم هالفيديو وتشوفوا خطواتي الأولى من دون عكازات... بشكر الله على كل شيء وإن شاء الله قريباً بتثبت خطواتي أكتر وبتخلّى كلياً عن العكازات".

 

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A post shared by Ritaharbريتاحرب (@rita_harb)


 

وعانت ريتا حرب لأشهر عدة من إصابة في قدمها جراء حادث سير تعرضت له في تركيا، أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية، وقد خضعت للكثير من العمليات الجراحية في الفخذ، وكان آخرها عملية زرع عظام.

 (لها)

 

 

المصدر: لها
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