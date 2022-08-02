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فنون ومشاهير

زوجة باسم ياخور تتعرض للهجوم والانتقادات.. ظهرت وهي تشرب الكحول؟ (فيديو)

Lebanon 24
02-08-2022 | 08:00
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نشرت رنا الحريري زوجة الممثل السوري باسم ياخور على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشروبا وبجانبه زجاجة، ما جعل المتابعين يعتقدون انها تشرب الكحول، الامر الذي عرضها لموجة انتقادات واسعة.

 

وبعد الجدل الذي اثير حول الفيديو، خرجت رنا عن صمتها وردت على كل الانتقادات، وعبرت عن استيائها ووصفت منتقديها بـ "محدودي التفكير"، كاشفة عن إسم وفوائد هذا المشروب، فقالت: "كان الأفضل لو استخدمتوا محرك البحث غوغل قبل أن تهاجموني.. بحجة أني شربت "منكر" أو عرق بلدي".

 

ولفتت رنا الى ان هذا المشروب هو مشروب غازي مصنوع من خلاصة زهر البيلسان مع إضافة الماء والسكر المكرر، ويستخدم في الكثير من الأطباق الأوروبية الشهيرة والمعروفة لكثرة فوائده، ويمكن إرجاع أصوله إلى العصر الروماني ويستحدم منذ ذلك الحين.

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