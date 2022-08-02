29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
27
o
بعلبك
26
o
بشري
28
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
عمرو دياب يتصدر مصر والسعودية
Lebanon 24
02-08-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تصدرت أغنية "اللوك الجديد" للنجم الكبير عمرو دياب قائمة الأغاني الأعلى استماعاً لشهر تموز في منصة أنغامي للموسيقى.
وكشفت منصة أنغامي الموسيقية عن قائمة الأغاني الأعلى استماعاً في مصر والسعودية لهذا الشهر؛ حيث تصدرتها أغنية "اللوك الجديد" والتي تبث حصريًا عبر المنصة.
Advertisement
أغنية "اللوك الجديد" كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع محمد حمدي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.
وكان عمرو دياب قد طرح أخيراً أغنية "باريس" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيي توزيع وسام عبدالمنعم، ميكساچ و ديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل اندرو داوود وشيري شكري وتصوير فوتوغرافي كريم نور.
من ناحية أخرى، يعد عمرو دياب أول مطرب عربي يتخطى حجاز المليار استماع عبر منصة أنغامي منذ إطلاقها.
وأعلنت منصة أنغامي الموسيقية عن تخطي أغاني عمرو دياب حاجز المليار استماع كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم.
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: شهران حاسمان في لبنان وسعر قياسي جديد للدولار! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: شهران حاسمان في لبنان وسعر قياسي جديد للدولار! (فيديو)
02:00 | 2022-08-02
02/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مُهمّة ستصل إلى هواتف اللبنانيين قريباً.. ماذا فيها؟
Lebanon 24
رسالة مُهمّة ستصل إلى هواتف اللبنانيين قريباً.. ماذا فيها؟
11:51 | 2022-08-02
02/08/2022 11:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قطاع يؤمن 600 مليون دولار سنوياً لخزينة الدولة.. قريباً وداعاً للسيارات المُستعملة؟
Lebanon 24
قطاع يؤمن 600 مليون دولار سنوياً لخزينة الدولة.. قريباً وداعاً للسيارات المُستعملة؟
02:30 | 2022-08-02
02/08/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع وزاري اليوم لاستكمال البحث بملف القطاع العام.. الموازنة بعد 15 آب وهذا سعر الدولار الجمركي الجديد
Lebanon 24
إجتماع وزاري اليوم لاستكمال البحث بملف القطاع العام.. الموازنة بعد 15 آب وهذا سعر الدولار الجمركي الجديد
01:00 | 2022-08-02
02/08/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"المنار" تكشفُ تحرّك موكب هوكشتاين.. هكذا غادر الأخير لبنان!
Lebanon 24
"المنار" تكشفُ تحرّك موكب هوكشتاين.. هكذا غادر الأخير لبنان!
15:53 | 2022-08-01
01/08/2022 03:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:00 | 2022-08-02
مايا دياب وغادة عادل تساندان دينا الشربيني في تجربتها الصيفية
09:20 | 2022-08-02
خالد نجل راغب علامة يثير الجدل بعد شقيقه لؤي.. هكذا ظهرا يرقصان (فيديو)
08:22 | 2022-08-02
بعد شهر على رحيله... باتريسيا قسيس في كلمات مؤثرة لإبنها يوان: "وقف الفرح بقلبي" (صورة)
08:00 | 2022-08-02
زوجة باسم ياخور تتعرض للهجوم والانتقادات.. ظهرت وهي تشرب الكحول؟ (فيديو)
07:52 | 2022-08-02
بالمايوه ومن داخل حوض السباحة... هكذا احتفلت دانييلا رحمة بعيد ميلاد زميلتها الممثلة الشهيرة (صور)
06:06 | 2022-08-02
توقيف إبن إعلامي شهير... كان برفقة فتاة وبحوزته المخدرات!
فيديو
زوجة باسم ياخور تتعرض للهجوم والانتقادات.. ظهرت وهي تشرب الكحول؟ (فيديو)
Lebanon 24
زوجة باسم ياخور تتعرض للهجوم والانتقادات.. ظهرت وهي تشرب الكحول؟ (فيديو)
08:00 | 2022-08-02
02/08/2022 22:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا ابو الحسن وصيفة ملكة جمال لبنان "حبيبة" فنان عراقي شهير!؟ (فيديو)
Lebanon 24
مايا ابو الحسن وصيفة ملكة جمال لبنان "حبيبة" فنان عراقي شهير!؟ (فيديو)
03:40 | 2022-08-02
02/08/2022 22:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: شهران حاسمان في لبنان وسعر قياسي جديد للدولار! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: شهران حاسمان في لبنان وسعر قياسي جديد للدولار! (فيديو)
02:00 | 2022-08-02
02/08/2022 22:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact