Advertisement

فنون ومشاهير

عمرو دياب يتصدر مصر والسعودية

Lebanon 24
02-08-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-976856-637950396274797630.jpeg
Doc-P-976856-637950396274797630.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تصدرت أغنية "اللوك الجديد" للنجم الكبير عمرو دياب قائمة الأغاني الأعلى استماعاً لشهر تموز في منصة أنغامي للموسيقى.

وكشفت منصة أنغامي الموسيقية عن قائمة الأغاني الأعلى استماعاً في مصر والسعودية لهذا الشهر؛ حيث تصدرتها أغنية "اللوك الجديد" والتي تبث حصريًا عبر المنصة.
Advertisement
أغنية "اللوك الجديد" كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع محمد حمدي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.
وكان عمرو دياب قد طرح أخيراً أغنية "باريس" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيي توزيع وسام عبدالمنعم، ميكساچ و ديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل اندرو داوود وشيري شكري وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

من ناحية أخرى، يعد عمرو دياب أول مطرب عربي يتخطى حجاز المليار استماع عبر منصة أنغامي منذ إطلاقها.
وأعلنت منصة أنغامي الموسيقية عن تخطي أغاني عمرو دياب حاجز المليار استماع كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم.
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:51 | 2022-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-08-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:53 | 2022-08-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2022-08-02
09:20 | 2022-08-02
08:22 | 2022-08-02
08:00 | 2022-08-02
07:52 | 2022-08-02
06:06 | 2022-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website