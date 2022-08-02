عمرو دياب يتصدر مصر والسعودية

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تصدرت أغنية "اللوك الجديد" للنجم الكبير عمرو دياب قائمة الأغاني الأعلى استماعاً لشهر تموز في منصة أنغامي للموسيقى.وكشفت منصة أنغامي الموسيقية عن قائمة الأغاني الأعلى استماعاً في مصر والسعودية لهذا الشهر؛ حيث تصدرتها أغنية "اللوك الجديد" والتي تبث حصريًا عبر المنصة.أغنية "اللوك الجديد" كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع محمد حمدي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.وكان عمرو دياب قد طرح أخيراً أغنية "باريس" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيي توزيع وسام عبدالمنعم، ميكساچ و ديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل اندرو داوود وشيري شكري وتصوير فوتوغرافي كريم نور.من ناحية أخرى، يعد عمرو دياب أول مطرب عربي يتخطى حجاز المليار استماع عبر منصة أنغامي منذ إطلاقها.وأعلنت منصة أنغامي الموسيقية عن تخطي أغاني عمرو دياب حاجز المليار استماع كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم.