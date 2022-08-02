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فنون ومشاهير

مايا دياب وغادة عادل تساندان دينا الشربيني في تجربتها الصيفية

Lebanon 24
02-08-2022 | 14:00
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بعد أيام من إعلان  دينا الشربيني مشاركتها في معرض Dolls & Dons لموضة صيف 2022 والذي يُقام في بيانكي اليوس الساحل في الفترة ما بين 2 حتى 5 اب، تحمس الكثير من نجوم الفن للمشاركة في المعرض، 
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ويقام المعرض على مدار أربعة أيام ويشمل اليوم الأول Fashion Show للأزياء مختارة من النجمة دينا الشربيني، وسيُخصص اليوم الثاني للأطفال لمقابلة دينا الشربيني، أما اليوم الثالث سيكون Fashion Show للفائزين، واليوم الرابع هو فرصة مهمة للتسوق والتصوير لعشاق الموضة.
وكانت كل من مايا دياب وغادة عادل وياسمين رئيس قمن بمساندة دينا الشربيني في تجربتها الجديدة بنشر مواعيد الحدث عبر صفحاتهن الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وتبادل الصور الانستغرام. 

مسلسل شاهد 
على صعيد آخر، تنتظر دينا الشربيني عرض حلقات أحدث أعمالها الدرامية بمسلسل "آخر دور" والذي غنتهت من تصويره قبل فترة تمهيداً لعرضه خلال الفترة القادمة عبر شاشة منصة شاهد الألكترونية بعد نجاح تجربتها الدرامية الأولى عبر شاشة المنصة بمسلسل "الزيارة " قبل شهور.
المصدر: نواعم
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