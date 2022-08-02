تامر حسني يكشف مفاجأة جديدة عن حفله في إسبانيا

كتب الفنان تامر حسني عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" منشوراً كشف من خلاله عن مفاجأة جديدة في كواليس الحفل الأخير الذي أحياه في إسبانيا.



وقال تامر إن شركته قررت في البداية الاعتذار عن هذا الحفل؛ لأن الجمهور إسباني وليس عربياً، فلن يستطيعوا فهم كلمات أغانيه العربية، ولكن الفنان أصر على أن يخوض تجربة جديدة في حياته، ويقدّم هذا الحفل لجمهور ليس عربياً.

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