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فنون ومشاهير

توقيف إبن إعلامي شهير... كان برفقة فتاة وبحوزته المخدرات!

Lebanon 24
02-08-2022 | 06:06
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قال الإعلامي المصري توفيق عكاشة، إنه تم تحديد جلسة لمحاكمة ابنه بتهمة حيازة المخدرات، مضيفًا أنه تلقى اتصالا بالقبض على ابنه الذي كان برفقة فتاة.

وأضاف عكاشة أنه رد على المتصل قائلا أنه يطالب بتطبيق القانون، وإذا كان ابنه مخطئا لا بدّ من محاسبته.
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وأوضح عكاشة أن المستشار مرتضى منصور، تولى الدفاع عن ابنه في القضية، لأنه درس الاتهامات دراسة جيدة، مضيفا أن القضاء سيكشف الحقيقة في النهاية.
 
 
(مصراوي)
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