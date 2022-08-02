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فنون ومشاهير

بالمايوه ومن داخل حوض السباحة... هكذا احتفلت دانييلا رحمة بعيد ميلاد زميلتها الممثلة الشهيرة (صور)

Lebanon 24
02-08-2022 | 07:52
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احتفلت الممثلة ومقدّمة البرامج ساشا دحدوح، بعيد ميلادها مع زميلتها الممثلة دانييلا رحمة. ونشرت الاخيرة للمناسبة صوراً عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث ظهرت وهي تستمتع مع ساشا بالعيد، من داخل حوض السباحة.
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دانييلا رحمة

ساشا دحدوح

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