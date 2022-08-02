29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
30
o
بعلبك
24
o
بشري
29
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بالمايوه ومن داخل حوض السباحة... هكذا احتفلت دانييلا رحمة بعيد ميلاد زميلتها الممثلة الشهيرة (صور)
Lebanon 24
02-08-2022
|
07:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفلت الممثلة ومقدّمة البرامج ساشا دحدوح، بعيد ميلادها مع زميلتها الممثلة دانييلا رحمة. ونشرت الاخيرة للمناسبة صوراً عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث ظهرت وهي تستمتع مع ساشا بالعيد، من داخل حوض السباحة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
والدة دانييلا رحمة تسرق الأضواء منها.. تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
والدة دانييلا رحمة تسرق الأضواء منها.. تعرفوا إليها (فيديو)
02/08/2022 19:37:48
02/08/2022 19:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
دانييلا رحمة بالمايوه تستمتع بوقتها على البحر.. وتوثق انتشار قناديل البحر! (فيديو)
Lebanon 24
دانييلا رحمة بالمايوه تستمتع بوقتها على البحر.. وتوثق انتشار قناديل البحر! (فيديو)
02/08/2022 19:37:48
02/08/2022 19:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
دانييلا رحمة بإطلالة ساحرة بالأبيض.. وآثار البرونزاج يلفت المتابعين (صور)
Lebanon 24
دانييلا رحمة بإطلالة ساحرة بالأبيض.. وآثار البرونزاج يلفت المتابعين (صور)
02/08/2022 19:37:48
02/08/2022 19:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
والد دانييلا رحمة يغني هكذا تصرّفت عند سماعه! (فيديو)
Lebanon 24
والد دانييلا رحمة يغني هكذا تصرّفت عند سماعه! (فيديو)
02/08/2022 19:37:48
02/08/2022 19:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
دانييلا رحمة
ساشا دحدوح
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أمرٌ طارئ بشأن سحوبات الليرة من المصارف.. ما الجديد؟
Lebanon 24
أمرٌ طارئ بشأن سحوبات الليرة من المصارف.. ما الجديد؟
14:42 | 2022-08-01
01/08/2022 02:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل مع قائد الحرس الجمهوري؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع قائد الحرس الجمهوري؟
13:56 | 2022-08-01
01/08/2022 01:56:01
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة جديدة عن الكهرباء.. هل ستزداد التغذية قريباً؟
Lebanon 24
معلومة جديدة عن الكهرباء.. هل ستزداد التغذية قريباً؟
12:41 | 2022-08-01
01/08/2022 12:41:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: شهران حاسمان في لبنان وسعر قياسي جديد للدولار! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: شهران حاسمان في لبنان وسعر قياسي جديد للدولار! (فيديو)
02:00 | 2022-08-02
02/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قطاع يؤمن 600 مليون دولار سنوياً لخزينة الدولة.. قريباً وداعاً للسيارات المُستعملة؟
Lebanon 24
قطاع يؤمن 600 مليون دولار سنوياً لخزينة الدولة.. قريباً وداعاً للسيارات المُستعملة؟
02:30 | 2022-08-02
02/08/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
11:00 | 2022-08-02
عمرو دياب يتصدر مصر والسعودية
09:20 | 2022-08-02
خالد نجل راغب علامة يثير الجدل بعد شقيقه لؤي.. هكذا ظهرا يرقصان (فيديو)
08:22 | 2022-08-02
بعد شهر على رحيله... باتريسيا قسيس في كلمات مؤثرة لإبنها يوان: "وقف الفرح بقلبي" (صورة)
08:00 | 2022-08-02
زوجة باسم ياخور تتعرض للهجوم والانتقادات.. ظهرت وهي تشرب الكحول؟ (فيديو)
06:06 | 2022-08-02
توقيف إبن إعلامي شهير... كان برفقة فتاة وبحوزته المخدرات!
05:00 | 2022-08-02
بعد تعرضها لحادث سير مروع في تركيا.. الممثلة والمذيعة اللبنانية الشهيرة توثق قدرتها على المشي من دون عكازات (فيديو)
فيديو
زوجة باسم ياخور تتعرض للهجوم والانتقادات.. ظهرت وهي تشرب الكحول؟ (فيديو)
Lebanon 24
زوجة باسم ياخور تتعرض للهجوم والانتقادات.. ظهرت وهي تشرب الكحول؟ (فيديو)
08:00 | 2022-08-02
02/08/2022 19:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا ابو الحسن وصيفة ملكة جمال لبنان "حبيبة" فنان عراقي شهير!؟ (فيديو)
Lebanon 24
مايا ابو الحسن وصيفة ملكة جمال لبنان "حبيبة" فنان عراقي شهير!؟ (فيديو)
03:40 | 2022-08-02
02/08/2022 19:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: شهران حاسمان في لبنان وسعر قياسي جديد للدولار! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: شهران حاسمان في لبنان وسعر قياسي جديد للدولار! (فيديو)
02:00 | 2022-08-02
02/08/2022 19:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact