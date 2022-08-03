مذيعة لبنانية بموقف محرج أمام نجم عالمي بسبب ابنتها.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)

أثناء تسجيل مقابلة من منزلها مع النجم الأميركي رايان غوسلينغ بطل فيلم The Gray Man، تعرضت مقدمة البرامج اللبنانية ريا أبي راشد لموقف طريف.

فخلال البث المباشر، اقتحمت ابنة ريا "لولا" المقابلة وقاطعت والدتها وطلبت منها مرافقتها الى الطابق السفلي.

ونشرت ريا الفيديو عبر حسابها على انستغرام تحت عنوان "مفاجأة غير مُتوقّعة من إبنة ريا"، ظهرت فيه وهي تعتذر من ضيفها النجم العالمي رايان غوسلينغ.