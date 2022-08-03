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فنون ومشاهير

مذيعة لبنانية بموقف محرج أمام نجم عالمي بسبب ابنتها.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)

Lebanon 24
03-08-2022 | 00:19
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أثناء تسجيل مقابلة من منزلها مع النجم الأميركي رايان غوسلينغ بطل فيلم The Gray Man، تعرضت مقدمة البرامج اللبنانية ريا أبي راشد لموقف طريف.

 

فخلال البث المباشر، اقتحمت ابنة ريا "لولا" المقابلة وقاطعت والدتها وطلبت منها مرافقتها الى الطابق السفلي.

 

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A post shared by Raya Abirached (@rayaofficial)


 
 

ونشرت ريا الفيديو عبر حسابها على انستغرام تحت عنوان "مفاجأة غير مُتوقّعة من إبنة ريا"، ظهرت فيه وهي تعتذر من ضيفها النجم العالمي رايان غوسلينغ.

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