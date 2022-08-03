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فنون ومشاهير

بعد صورته مع فتاة إسرائيلية... هكذا علّق هذا الفنان العربي! (صورة)

Lebanon 24
03-08-2022 | 05:00
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استعان الفنان محمد رمضان بصديقه رجل الأعمال نجيب ساويرس للدفاع عن موقفه بعد التقاط صور له مع فتاة إسرائيلية في اليونان.
 
ونشر محمد رمضان عبر صفحته على "فايسبوك" صورة لتغريدة كتبها نجيب ساويرس مدافعا عنه، حيث يرى رجل الأعمال أنه من غير المنطقي أن يسأل الفتاة الحسناء عن جنسيتها قبل التقاط الصور معها.
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وقال ساويرس: "للي زعلانين من صديقي محمد رمضان أنه اتصور مع واحدة طلعت إسرائيلية، سؤال: يعني معقولة واحدة مزة كده تيجي تقوللي ممكن أتصور معاك، أقولها لا وريني باسبورك الأول؟".

ولم يعلق محمد رمضان على ما قاله نجيب ساويرس، واكتفى باستخدام تعبيرات القلب والضحكة، للتأكيد على اتفاقه مع رأيه.
 
 
(في الفن)
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