هل مُنع حسام حبيب من السفر؟

رفضت جهات التحقيق المختصة طلب تقدم به دفاع الفنانة شيرين عبد الوهاب، ضد طليقها الفنان حسام حبيب، لمنعه من السفر على خلفية اتهاماتها له بضربها وسرقتها وتهديدها.



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(في الفن المصري) وسيتم استكمال التحقيق في البلاغات والاتهامات المتبادلة بين شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب على خلفية تبادل السب والقذف فيما بينهما، بحسب ما جاء في موقع القاهرة 24.(في الفن المصري)