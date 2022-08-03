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فنون ومشاهير

هل تذكرون الفنانة آلين خلف؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد سنوات من الغياب (صور)

Lebanon 24
03-08-2022 | 02:48
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نشرت الفنانة آلين خلف صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها إلى جانب ابنتها "ليفي" وذلك بمناسبة عيد ميلادها.

 

وعلّقت آلين على الصورة بالقول: "يا عمري كلو العمر كلو ضلني حدك".

 

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A post shared by Aline Khalaf ألين خلف (@alinekhalafofficial)


 
 
 
 

آلين المبتعدة عن الساحة الفنية منذ سنوات تنشر أحيانا صورا لها عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ولاحظ رواد مواقع التواصل ان آلين لم تتغير رغم مرور السنوات.  

A post shared by Aline Khalaf ألين خلف (@alinekhalafofficial)


 
 

وقد انتشر في الآونة الأخيرة معلومات عن انفصالها عن زوجها كارلو أيوب ابن الفنان الكوميدي ايلي أيوب الا انها لم تتأكد.

 

وتزوج الثنائي عام 2013 ورُزقا بابنتهما الوحيدة "ليف".

المصدر: "رصد" لبنان 24
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