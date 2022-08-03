هل تذكرون الفنانة آلين خلف؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد سنوات من الغياب (صور)

نشرت الفنانة آلين خلف صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها إلى جانب ابنتها "ليفي" وذلك بمناسبة عيد ميلادها.
وعلّقت آلين على الصورة بالقول: "يا عمري كلو العمر كلو ضلني حدك".
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A post shared by Aline Khalaf ألين خلف (@alinekhalafofficial)
A post shared by Aline Khalaf ألين خلف (@alinekhalafofficial)
آلين المبتعدة عن الساحة الفنية منذ سنوات تنشر أحيانا صورا لها عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولاحظ رواد مواقع التواصل ان آلين لم تتغير رغم مرور السنوات.
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وقد انتشر في الآونة الأخيرة معلومات عن انفصالها عن زوجها كارلو أيوب ابن الفنان الكوميدي ايلي أيوب الا انها لم تتأكد.
وتزوج الثنائي عام 2013 ورُزقا بابنتهما الوحيدة "ليف".