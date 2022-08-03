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فنون ومشاهير

بعد 18 عاما من الزواج... هل انفصلت الفنانة الشهيرة عن زوجها؟ (صورة)

Lebanon 24
03-08-2022 | 08:00
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية خلال الساعات الماضية، أخبار حول انفصال الفنانة لقاء الخميسي عن زوجها حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري محمد عبد المنصف، بعد زواج استمر 18 عاماً.
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وخرجت الخميسي لحسم الجدل الدائر حول هذا الأمر ونفي الشائعات فنشرت عبر حسابها في "إنستغرام" صورة بدت فيها مع زوجها محمد عبد المنصف على أحد الشواطئ خلال قضائهما إجازة الصيف... وعلّقت على الصورة بالقول: "أنا ونفسي".
 
 
 
 
 
(لها)
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